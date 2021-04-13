Серхио Рамос заразился коронавирусом

Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос заразился коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба «Реала».

«Реал» уведомляет, что последний тест нашего игрока Серхио Рамоса на COVID-19 дал положительный результат", — говорится в сообщении.

Ранее у Рамоса была диагностирована мышечная травма. Футболист впервые пропустил «эль класико» в чемпионате Испании. Кроме матча с «Барселоной» (2:1), Рамос пропускает оба матча в 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Ответный матч мадридцев с английской командой пройдёт в Ливерпуле 14 апреля.



В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Рамос провёл за «Реал» 15 матчей и забил два гола. Действующий контракт Серхио со «сливочными» рассчитан до конца июня 2021 года.