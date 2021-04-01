Серхио Рамос — о травме: мне больно, что не помогу «Реалу» в жизненно важных матчах сезона

Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос обратился к болельщикам после диагностирования травмы, из-за которой он пропустит матч с «Барселоной» и оба матча с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов.

«Правда в том, что у меня были трудные несколько недель. К счастью, уже несколько дней чувствую себя лучше, но в футболе и в жизни невезение тоже играет роль. После вчерашней игры я остался поработать на поле и почувствовал боль в левой икре. Сегодня сдал анализы, которые подтвердили, что у меня мышечная травма.

Больше всего мне больно потому, что я не могу помочь команде в этих жизненно важных матчах сезона и не могу дать что-то взамен на поле за всю ту любовь и энергию, которые вы мне посылаете. Все, что я могу сделать, откровенно с вами говорить, упорно работать и поддерживать команду всей душой», — написал Серхио Рамос в «Инстаграме».