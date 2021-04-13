Маринато Гильерме прибыл на заседание КДК

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Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гильерме в компании переводчика и юриста от клуба прибыл в здание Российского футбольного союза на Таганке в Москве, передаёт корреспондент «Чемпионата» Егор Филин. Сегодня там пройдёт заседание Контрольно-дисциплинарного комитета.

Ранее стало известно, что КДК РФС рассмотрит оскорбительные скандирования фанатов «Спартака» в адрес голкипера железнодорожников во время матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги. Позже в «Спартаке» сообщили, что Гильерме неоднократно провоцировал болельщиков красно-белых в ходе встречи.

Напомним, «Локомотив» победил «Спартак» со счётом 2:0. Железнодорожники, набрав 46 очков, по-прежнему занимают третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда сократила отставание от располагающихся строчкой выше красно-белых до 1 очка. Лидирует в чемпионате «Зенит» (54).