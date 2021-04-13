Джибриль Сиссе заключил контракт с клубом из 4-го дивизиона чемпионата США

Бывший нападающий сборной Франции Джибриль Сиссе заключил контракт с «Панатинаикос Чикаго», сообщает пресс-служба клуба 4-го дивизиона чемпионата США. 39-летний ветеран сыграет за команду в первом сезоне в её истории, после чего завершит карьеру.



Прошлым клубом Сиссе был швейцарский «Ивердон-Спорт», за который он выступал в сезоне-2017/2018. Француз отметился 27 голами за швейцарский коллектив. На сезон 2018/2019 ветеран подписал контракт с «Виченцой», но так и не провёл за итальянский клуб ни одного матча.



Нападающий становился лучший бомбардиром чемпионата Франции в сезонах-2001/2002 и 2003/2004. Двукратный участник чемпионатов мира наиболее запомнился болельщикам выступлениями за «Ливерпуль», «Марсель», «Лацио» и «Кубань».

Джибриль Сиссе поделился эмоциями от стамбульского финала Лиги чемпионов в 2005 году