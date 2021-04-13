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Джибриль Сиссе заключил контракт с клубом из 4-го дивизиона чемпионата США

Джибриль Сиссе заключил контракт с клубом из 4-го дивизиона чемпионата США
Футбол / Прочие турниры 0

Бывший нападающий сборной Франции Джибриль Сиссе заключил контракт с «Панатинаикос Чикаго», сообщает пресс-служба клуба 4-го дивизиона чемпионата США. 39-летний ветеран сыграет за команду в первом сезоне в её истории, после чего завершит карьеру.

Прошлым клубом Сиссе был швейцарский «Ивердон-Спорт», за который он выступал в сезоне-2017/2018. Француз отметился 27 голами за швейцарский коллектив. На сезон 2018/2019 ветеран подписал контракт с «Виченцой», но так и не провёл за итальянский клуб ни одного матча.

Нападающий становился лучший бомбардиром чемпионата Франции в сезонах-2001/2002 и 2003/2004. Двукратный участник чемпионатов мира наиболее запомнился болельщикам выступлениями за «Ливерпуль», «Марсель», «Лацио» и «Кубань».

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