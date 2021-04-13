Джибриль Сиссе заключил контракт с клубом из 4-го дивизиона чемпионата США
Бывший нападающий сборной Франции Джибриль Сиссе заключил контракт с «Панатинаикос Чикаго», сообщает пресс-служба клуба 4-го дивизиона чемпионата США. 39-летний ветеран сыграет за команду в первом сезоне в её истории, после чего завершит карьеру.
Прошлым клубом Сиссе был швейцарский «Ивердон-Спорт», за который он выступал в сезоне-2017/2018. Француз отметился 27 голами за швейцарский коллектив. На сезон 2018/2019 ветеран подписал контракт с «Виченцой», но так и не провёл за итальянский клуб ни одного матча.
Нападающий становился лучший бомбардиром чемпионата Франции в сезонах-2001/2002 и 2003/2004. Двукратный участник чемпионатов мира наиболее запомнился болельщикам выступлениями за «Ливерпуль», «Марсель», «Лацио» и «Кубань».
Джибриль Сиссе поделился эмоциями от стамбульского финала Лиги чемпионов в 2005 году
Рекомендуем вам
- 13 апреля 2021
-
20:29
-
20:28
-
20:24
-
20:23
-
20:16
-
20:16
-
20:09
-
20:06
-
19:55
-
19:49
-
19:31
-
19:29
-
19:24
-
19:20
-
19:15
-
19:10
-
19:09
-
19:04
-
18:57
-
18:53
-
18:46
-
18:45
-
18:45
-
18:34
-
18:25
-
18:16
-
18:11
-
18:08
-
18:03
-
17:58
-
17:57
-
17:54
-
17:52
-
17:37
-
17:36
Партнерский контент
Рекомендуем вам