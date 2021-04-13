«ПСЖ» — «Бавария»: Шупо-Мотинг открыл счёт

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Пари Сен-Жермен» принимает мюнхенскую «Баварию». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). К 42-й минуте счёт 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Пари Сен-Жермен» — «Бавария».

На 40-й минуте встречи счёт открыл нападающий мюнхенской «Баварии» Эрик Шупо-Мотинг.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Италии во главе с Даниэле Орсато. Ассистенты — Алессандро Джаллатини и Фабиано Прети. Резервный рефери — Даниэле Довери.



Первая встреча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Бавария» — «ПСЖ», которая состоялась 7 апреля в Мюнхене (Германия), завершилась победой парижской команды со счётом 3:2.