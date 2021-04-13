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«ПСЖ» дома проиграл «Баварии», но вышел в полуфинал Лиги чемпионов

«ПСЖ» дома проиграл «Баварии», но вышел в полуфинал Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Пари Сен-Жермен» принимал «Баварию». Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция) и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

На 40-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Баварии» Эрик Шупо-Мотинг.

Первая встреча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Бавария» — «ПСЖ», которая состоялась 7 апреля в Мюнхене (Германия), завершилась победой парижской команды со счётом 3:2.

Таким образом, «ПСЖ» вышел в полуфинал турнира по правилу выездного гола, а «Бавария» завершила своё выступление в турнире. В 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА парижане сыграют с победителем пары «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д. В первой встрече дортмундцы проиграли «горожанам» со счётом 1:2.

Лига чемпионов. 1/4 финала. 2-й матч
13 апреля 2021, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
0 : 1
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Шупо-Мотинг – 40'
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