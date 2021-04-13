«ПСЖ» дома проиграл «Баварии», но вышел в полуфинал Лиги чемпионов

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Пари Сен-Жермен» принимал «Баварию». Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция) и завершилась победой гостей со счётом 1:0.



На 40-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Баварии» Эрик Шупо-Мотинг.



Первая встреча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Бавария» — «ПСЖ», которая состоялась 7 апреля в Мюнхене (Германия), завершилась победой парижской команды со счётом 3:2.



Таким образом, «ПСЖ» вышел в полуфинал турнира по правилу выездного гола, а «Бавария» завершила своё выступление в турнире. В 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА парижане сыграют с победителем пары «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д. В первой встрече дортмундцы проиграли «горожанам» со счётом 1:2.