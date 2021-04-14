«Зачем царапать меня». Александр Алиев объяснил, почему поднимал руку на жену

Бывший полузащитник киевского «Динамо» и национальной команды Украины Александр Алиев рассказал, почему поднимал руку на жену.

«Зачем вы опять лезете в мою личную жизнь? Я про неё не говорю. Если мне люди задают вопросы, я всегда на них отвечу, не буду лукавить. Я объясню, почему поднимал руку на свою жену. Я никогда не начинал какую-то ссору сам. Я не скрою, что я где-то гулял, отдыхал, приезжал ночью домой. Я понимаю этот скандал. Можем поскандалить, поругаться. Но зачем было брать и царапать меня? Вот для чего поднимать руку? Я понимаю её как женщину. Но зачем было лезть руками и царапать меня? Почему я это делал? Потому что мне завтра ехать на базу, переодеваться. Я в коллективе, где пацаны. Они смотрят, видят и задают вопросы. Зачем мне это нужно? Я никогда первым не подниму руку. Я предупреждал, говорил. Но это всё равно это продолжалось. Из-за этого я так поступал. Это меня не красит, на женщину нельзя. Она мать моих детей. Но в той ситуации, которая происходила у меня, считаю, что было 50 на 50», — сказал Алиев на своём YouTube-канале.

Алиев завершил карьеру футболиста в 2018 году. Он выступал за «Динамо», московский «Локомотив», махачкалинский «Анжи» и многие другие клубы. Цвета национальной команды Украины Александр защищал с 2008 по 2012 год (28 матчей, 6 голов).