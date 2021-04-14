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Бывший тренер «Челси»: я разочарован в «Порту»

Бывший тренер «Челси»: я разочарован в «Порту»
Футбол / Лига чемпионов 0
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Бывший главный тренер «Челси» Гленн Ходдл поделился мыслями о выходе команды в полуфинал Лиги чемпионов по итогам противостояния с «Порту» на стадии 1/4 финала.

В первом матче синие, будучи номинальными гостями, одержали победу со счётом 2:0. В ответной встрече, состоявшейся накануне, 13 апреля, лондонцы уступили «драконам» (0:1), но всё равно прошли дальше.

«Это была зрелая, профессиональная игра со стороны «Челси». До её начала я говорил, что считаю выбранный стартовый состав наилучшим, и это нашло своё подтверждение на поле. Но в «Порту» я разочарован», — цитирует Ходдла пресс-служба УЕФА со ссылкой на BT Sport.

В полуфинале Лиги чемпионов «Челси» предстоит сыграть с победителем пары «Реал» — «Ливерпуль». В первом матче «сливочные» дома выиграли со счётом 3:1. Ответная встреча пройдёт сегодня, 14 апреля.

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