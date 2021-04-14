Станислав Черчесов высказался о предстоящих матчах сборной России с Польшей и Болгарией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал новость, что команда в июне проведёт товарищеские матчи с Польшей (1 июня) и Болгарией (5 июня).
«Расписание контрольных матчей перед большим турниром мы составляем исходя из уже проверенного перед Кубком конфедераций и чемпионатом мира алгоритма. Первую встречу после австрийского сбора традиционно проводим в одной из европейских стран, вторую — в Москве. На этот раз нам предстоит сыграть во Вроцлаве со сборной Польши — соперником, возможности которого хорошо знакомы нашему тренерскому штабу, ведь мы работали в польском чемпионате с «Легией». Команда очень сильная, мастеровитая, располагающая отличным подбором исполнителей.
Болгарская сборная в последнее время не является постоянным участником чемпионатов мира и Европы, но сейчас представляет собой добротную неуступчивую команду. Сыграем с Болгарией 5 июня на «ВТБ Арене», где в прошлом году проводили домашние матчи Лиги наций. В целом планируем начать подготовку к Евро 20 мая по намеченной программе. Наши менеджеры находятся в тесном контакте с УЕФА, если получим какие-либо новые вводные, будем оперативно реагировать и вносить изменения в план подготовки», — приводит слова Черчесова пресс-служба сборной.
- 14 апреля 2021
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