«Боруссия» Д — «Манчестер Сити»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00
Сегодня, 14 апреля, состоится матч «Боруссия» Д — «Манчестер Сити». Ответная встреча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Д — «Манчестер Сити».
Обслужит встречу бригада арбитров из Испании во главе с Карлосом Дель Серро Гранде. Ассистенты — Хуан Юсте Хименес и Роберто Алонсо Фернандес. Резервный рефери — Хосе Санчес Мартинес.
Первая встреча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д, которая состоялась 6 апреля в Манчестере (Англия), завершилась победой английской команды со счётом 2:1. Ранее в полуфинал Лиги чемпионов вышли «Пари Сен-Жермен» и «Челси».
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