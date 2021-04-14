Эрик тен Хаг: «Аякс» многому научился в первом матче с «Ромой»

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги Европы УЕФА с «Ромой».
«Все футболисты «Аякса» готовы сыграть. Мы многому научились в первой встрече с «Ромой». Результат был не в нашу пользу, но мы настроены оптимистично. Мы боролись и имели множество возможностей, чтобы забить. Мы продолжим работать над этим и в предстоящей встрече. Если «Рома» уйдёт в оборону, нам придётся адаптироваться к ситуации и работать с пространством, которое нам предоставят. Мы будем упорно бороться», — приводит слова тен Хага Football Italia.
Первая встреча команд проходила в Амстердаме 8 апреля и завершилась со счётом 2:1 в пользу римлян. Ответный матч запланирован на 15 апреля, стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.
- 14 апреля 2021
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