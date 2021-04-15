Денис Черышев: мне ещё нужно немного времени для восстановления

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев рассказал, что ему нужно немного времени для восстановления после мышечного повреждения.



«Давно хочу быть со своими товарищами по команде, помогать им. Физически мне ещё нужно немного времени для восстановления, но я чувствую себя лучше благодаря доверию тренера», — цитирует Черышева пресс-служба «Валенсии».



Черышев перешёл в «Валенсию» из «Вильярреала» в 2019 году. В нынешнем сезоне российский полузащитник принял участие в 15 матчах чемпионата Испании и отдал 2 результативные передачи.



«Валенсия» в 30 матчах набрала 34 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2020/2021. Лидером соревнований является мадридский «Атлетико» (67).

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