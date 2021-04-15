Орлов: «Локомотиву» ни в коем случае не засчитают техническое поражение

Комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу возможного присуждения «Локомотиву» технического поражения в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».

«Ни в коем случае «Локомотиву» не засчитают техническое поражение. И в этом матче железнодорожники превзошли «Спартак» по всем статистическим показателям. Они и смотрелись лучше, и выглядели организованнее. Количество ударов — это не качество. Какой счёт на табло? Где был Промес, которого привезли из Нидерландов? Максименко поставил стенку и сам встал по последнему игроку, а надо было стоять между стойкой и последним игроком. Тогда бы в этот угол мяч не влетел. Из этих компонентов и складывается футбол. Мастерство. Куда деваться?», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге».