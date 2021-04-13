КДК РФС вынесет решение по поводу визита Сухины в судейскую 16 апреля

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что решение по поводу визита начальника команды «Локомотива» Станислава Сухины в судейскую перед матчем 25-го тура чемпионата России со «Спартаком» (2:0) будет вынесено позднее.



«Что касается обращения «Спартака» по поводу Сухины, они обратились в КДК с просьбой разбора эпизода. Мы получили данное обращение поздно, около 22 часов. Мы не могли уведомить своевременно Сухину, но мы выяснили, что он в командировке. Его присутствие обязательно при рассмотрении вопроса. Мы направили вопрос в департамент судейства, чтобы были дополнительные рапорты по его присутствию в судейской комнате. Также мы обратились к клубам по предоставлению дополнительных видео и записей с камер. В связи с этим по согласованию с клубами мы перенесли заседание на пятницу 12:00», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.



Ранее «Спартак» обратился в КДК с просьбой разобрать поведение Сухины перед матчем 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором железнодорожники переиграли красно-белых со счётом 2:0. На камеру попал момент, когда Станислав выходил из судейской комнаты, хотя посторонние не имеют права там появляться. Сам Сухина является бывшим арбитром.