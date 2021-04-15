«Всадил бы в него две пули». Российский тренер сравнил судью с Гитлером и Наполеоном

Сегодня, 15 марта, в матче Национальной студенческой футбольной лиги встретились команды Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) и Калмыцкого государственного университета из Элисты. Матч завершился со счётом 2:1.
Однако наиболее резонансный эпизод произошёл не на футбольном поле, а во время послематчевого интервью. Главный тренер РИНХ Виктор Зубченко в достаточно красноречивой форме раскритиковал арбитра матча. Специалист сравнил судью с Адольфом Гитлером и Наполеоном.
«Во втором тайме пошли какие-то вообще непонятные мне действия судьи. Чтоб вы понимали, насколько я ненавижу этого судью: если взять двух самых ненавистных людей, которые у меня есть на этой планете, — Гитлера и Наполеона, и поставить между ними судью, и дать мне две пули, я бы все две пули всадил в судью. Это просто ужас какой-то!
Это что такое было? Я вообще не могу понять. Дать жёлтую человеку за то, что его ударили, и кто-то выбил мяч… После матча сказали, что он кого-то рукой дёрнул. Я потом посмотрю на камере. Если это будет правда — извинюсь перед ним. Но пока что у меня волосы шевелятся даже там, где они не растут», — сказал Зубченко после матча.
Видео эмоционального послематчевого комментария Виктора Зубченко:
Права на видео принадлежат РФС. Посмотреть видео можно на youtube-канале «Национальная студенческая футбольная лига».
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