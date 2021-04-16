«Ювентус» и «Челси» могут обменяться фланговыми защитниками

«Ювентус» и «Челси» могут в летнее трансферное окно осуществить обмен футболистами.
Как сообщает Calciomercato.com, в лондонскую команду может перейти защитник Алекс Сандро, а в обратном направлении — его коллега по левому флангу обороны Эмерсон. Если сделка состоится, синие доплатят «бьянконери», поскольку их игрок оценивается в два раза дешевле.
Отмечается, что в трансфере Сандро мог бы быть заинтересован главный тренер «Челси» Томас Тухель, который пытался заполучить его ещё во времена работы в «Пари Сен-Жермен».
В нынешнем сезоне 26-летний Эмерсон принял участие всего в 2 матчах английской Премьер-лиги. В свою очередь 30-летний Сандо провёл 18 встреч в итальянской Серии А, отдал 1 результативную передачу, забил 1 автогол и получил 2 жёлтые карточки.
Видеообзор разгромной победы «Челси» в матче с «Кристал Пэлас»:
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