Защитник «Ромы» Смоллинг подвергся вооружённому ограблению. Рядом были жена и ребёнок

Защитник «Ромы» Крис Смоллинг попал в крайне неприятную ситуацию минувшей ночью, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Пока англичанин и его семья — жена и двухлетний сын — спали, в дом проникли вооружённые грабители. Они вынудили футболиста открыть сейф и отдать им часы Rolex и драгоценности. В 5 часов утра супруга Криса позвонила в полицию, сотрудники которой уже приступили к расследованию произошедшего. В клубе выразили поддержку игроку и готовность помочь ему.
В конце октября обворовали дом главного тренера «Ромы» Паулу Фонсеки. В момент проникновения преступников в здании никого не было.
Смоллинг перешёл в «Рому» в 2019 году из «Манчестер Юнайтед» на правах аренды, а в прошлом году клуб выкупил его контракт. В нынешнем сезоне 31-летний защитник провёл 14 матчей в чемпионате Италии, отдал 1 голевой пас и получил 3 жёлтые карточки.
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