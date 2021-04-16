Защитник «Ромы» Смоллинг подвергся вооружённому ограблению. Рядом были жена и ребёнок

Защитник «Ромы» Крис Смоллинг попал в крайне неприятную ситуацию минувшей ночью, сообщает La Gazzetta dello Sport.



Пока англичанин и его семья — жена и двухлетний сын — спали, в дом проникли вооружённые грабители. Они вынудили футболиста открыть сейф и отдать им часы Rolex и драгоценности. В 5 часов утра супруга Криса позвонила в полицию, сотрудники которой уже приступили к расследованию произошедшего. В клубе выразили поддержку игроку и готовность помочь ему.



В конце октября обворовали дом главного тренера «Ромы» Паулу Фонсеки. В момент проникновения преступников в здании никого не было.



Смоллинг перешёл в «Рому» в 2019 году из «Манчестер Юнайтед» на правах аренды, а в прошлом году клуб выкупил его контракт. В нынешнем сезоне 31-летний защитник провёл 14 матчей в чемпионате Италии, отдал 1 голевой пас и получил 3 жёлтые карточки.