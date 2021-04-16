Владислав Игнатьев рассказал, почему не перешёл из «Локомотива» в «Шальке»

Полузащитник московского «Локомотива» Владислав Игнатьев поделился подробностями несостоявшегося перехода в «Шальке-04» в этом сезоне.
«Позвонил человек, рассказал про интерес от «Шальке». Спросил: «Не хочешь ли помочь?» А я думаю — зачем им помогать? Даже не знал, на каком они месте. Помню, с «Шальке» в Лиге чемпионов играли. Посмотрел, на каком они месте — нет, спасибо», — сказал Игнатьев в ролике на канале «Коммент.Шоу» в YouTube.
Игнатьев впервые оказался в «Локомотиве» в 2010 году, перейдя из «Крыльев Советов». Спустя два года он покинул стан железнодорожников и в дальнейшем выступал за «Краснодар» и «Кубань». В 2016 году Владислав вернулся в московский клуб и выступает за него до сих пор.
В нынешнем сезоне 34-летний хавбек провёл 13 матчей в Российской Премьер-Лиге и забил три гола.
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