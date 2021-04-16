Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Владислав Игнатьев рассказал, почему не перешёл из «Локомотива» в «Шальке»

Владислав Игнатьев рассказал, почему не перешёл из «Локомотива» в «Шальке»
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Полузащитник московского «Локомотива» Владислав Игнатьев поделился подробностями несостоявшегося перехода в «Шальке-04» в этом сезоне.

«Позвонил человек, рассказал про интерес от «Шальке». Спросил: «Не хочешь ли помочь?» А я думаю — зачем им помогать? Даже не знал, на каком они месте. Помню, с «Шальке» в Лиге чемпионов играли. Посмотрел, на каком они месте — нет, спасибо», — сказал Игнатьев в ролике на канале «Коммент.Шоу» в YouTube.

Игнатьев впервые оказался в «Локомотиве» в 2010 году, перейдя из «Крыльев Советов». Спустя два года он покинул стан железнодорожников и в дальнейшем выступал за «Краснодар» и «Кубань». В 2016 году Владислав вернулся в московский клуб и выступает за него до сих пор.

В нынешнем сезоне 34-летний хавбек провёл 13 матчей в Российской Премьер-Лиге и забил три гола.

Кто в РПЛ подорожал и подешевел больше всех? Первое обновление 2021 года
Цена на 17-летнего Захаряна выросла в семь раз.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021