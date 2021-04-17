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«Торпедо» спаслось от проигрыша «Алании» благодаря пенальти в концовке матча

«Торпедо» спаслось от проигрыша «Алании» благодаря пенальти в концовке матча
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 37-го тура Футбольной национальной лиги владикавказская «Алания» сыграла вничью с московским «Торпедо». Встреча проходила на стадионе имени Султана Билимханова в Грозном и завершилась со счётом 1:1.

На 18-й минуте полузащитник «Алании» Батраз Гурциев открыл счёт. На 88-й минуте защитник московской команды Артём Самсонов сравнял счёт, реализовав пенальти.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым (Санкт-Петербург). Ассистенты — Андрей Гурбанов (Краснодар) и Дмитрий Семёнов (Петрозаводск).

«Алания» набрала 67 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Торпедо» (65) находится на пятом месте. Лидером соревнований являются «Крылья Советов» (85).

ФНЛ - Первый дивизион. 37-й тур
17 апреля 2021, суббота. 17:00 МСК
Алания
Владикавказ
Окончен
1 : 1
Торпедо М
Москва
1:0 Гурциев – 18'   1:1 Самсонов – 88' (пен)
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