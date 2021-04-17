«Торпедо» спаслось от проигрыша «Алании» благодаря пенальти в концовке матча
В матче 37-го тура Футбольной национальной лиги владикавказская «Алания» сыграла вничью с московским «Торпедо». Встреча проходила на стадионе имени Султана Билимханова в Грозном и завершилась со счётом 1:1.
На 18-й минуте полузащитник «Алании» Батраз Гурциев открыл счёт. На 88-й минуте защитник московской команды Артём Самсонов сравнял счёт, реализовав пенальти.
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым (Санкт-Петербург). Ассистенты — Андрей Гурбанов (Краснодар) и Дмитрий Семёнов (Петрозаводск).
«Алания» набрала 67 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Торпедо» (65) находится на пятом месте. Лидером соревнований являются «Крылья Советов» (85).
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