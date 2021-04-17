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Гасперини — про отсутствие Роналду: он феноменален, но я бы предпочёл пропуск игры Дибалой

Гасперини — про отсутствие Роналду: он феноменален, но я бы предпочёл пропуск игры Дибалой
Футбол / Италия 0
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился мнением о важности лидеров «Ювентуса» в преддверии матча между командами в 31-м туре Серии А.

«Отсутствие Роналду — станет проблемой для «Юве». Нам тоже, вероятно, придётся принять несколько трудных решений. В игре «Юве» есть несколько моментов, которым трудно противостоять.

Дибала и Роналду? Они два великих игрока. Дибала играл у меня в Палермо, я знал, что его ждёт большое будущее. Роналду всегда попадает в цель, он забивает лавину голов, это футбольный феномен. Но я бы предпочёл, чтобы не было неделю или две Дибалы», — приводит слова тренера Calciomercato.

Напомним, ранее стало известно, что нападающий туринской команды Криштиану Роналду пропустит матч с «Аталантой» из-за мышечной травмы. Встреча команд состоится 18 апреля. Начало матча запланировано на 16 часов по московскому времени.

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