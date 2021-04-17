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Луческу не смог сдержать эмоций при ответе на вопрос после матча с «Шахтёром»

Луческу не смог сдержать эмоций при ответе на вопрос после матча с «Шахтёром»
Футбол / Прочие турниры 0
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Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал победу над «Шахтёром» (1:0) в матче 22-го тура украинской Премьер-лиги. Румынский специалист тренировал донецкую команду с 2004 по 2016 год.

«Если бы «Шахтёр» выиграл, они бы приблизились к нам. Тем более у нас сложные следующие игры. В случае выигрыша «Шахтёр» усложнил бы ситуацию. Игра была равная, тактическая, у них был хороший контроль мяча. Мы были очень организованы в обороне, закрывали все зоны, выходили на владеющего мячом, практически не дали создать ни одного момента у наших ворот.

Не было зрелищной игры – это нормально, когда в ней решается очень многое. С одной стороны, была очень техничная команда, с техничными игроками, с другой – очень мощная физически, организованная, которая знала, что делать и как играть, как защитить результат. Чемпионат выигрывается за счёт организации игры в обороне и перехода в быстрые контратаки со взятием ворот.

Почему не увидели эмоций после победы? Мне нелегко. Окей», — приводит слова Луческу ua.tribuna.com со ссылкой на телеканал «Футбол 1». Тренер покинул флеш-зону и не ответил на вопрос: «Это из-за «Шахтера?»

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