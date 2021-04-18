«Шеффилд» вылетает из АПЛ после 32 туров

«Шеффилд Юнайтед» уступил «Вулверхэмптону» со счётом 0:1 в 32-м туре чемпионата Англии и вылетел из АПЛ.
Команда, которой в настоящий момент руководит Пол Хекингботтом, после 32 игр в АПЛ имеет 14 очков. За шесть туров до конца сезона она отстает от 17-й строчки, позволяющей остаться в лиге на следующий сезон, на 19 баллов. За сезон футболисты «Шеффилда» забили 17 голов, пропустив 56 мячей. Лучший бомбардир команды – ирландец Дэвид Макголдррик забил шесть мячей в текущем сезоне.
Также в зоне вылета из АПЛ располагаются «Вест Бромвич Альбион» (24 очка) и «Фулхэм» (26 очков), однако эти команды всё ещё сохраняют шансы остаться в чемпионате Англии на следующий сезон.
Ранее стало известно, что «Норвич» досрочно вышел в английскую Премьер-лигу из Чемпионшипа.
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