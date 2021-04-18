Тренер «Алании»: за заслуженную победу нам дали одно очко

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев прокомментировал результата матча с московским «Торпедо» (1:1).



«Хочу поздравить команду с победой. Я не оговорился. Просто за сегодняшнюю победу нам дали одно очко. Соперника мы сегодня переиграли и заслуженно победили. Что касается всего происходящего, я хочу напомнить и болельщикам, и лиге хронологию событий. Началась вторая часть сезона – удалили тренера на восемь матчей, два раза удалили капитана команды, спорных решений очень много. И это всё называется стечением обстоятельств, на которое закрываются глаза.



Ещё нужно сказать, что мы проводили матч не на своём поле, которое нам дисквалифицировали, потому что на наш стадион ходит слишком много людей. Перенесли именно матч с «Торпедо», и это тоже стечение обстоятельств. Какой-то рок, знаете, пошёл, начиная со второй части сезона. Тренера удалили, потому что он псих какой-то, оказывается. Это всё стечение обстоятельств. Вот так нам не везёт. Но всё равно на футбольном поле играет небезразличная команда. Нас боятся, и правильно делают!



Нас это делает сильнее. Мне за свою команду не стыдно. Поймите, ребят очень тяжело держать в психологическом тонусе. На них идёт огромнейшее давление, и мы все от этого уже устаём. Всё это говорит о том, что нас боятся. А боятся – значит, уважают. Значит, мы на правильном пути.



У нас впереди осталось пять туров, в которых будут такие же баталии. И мы посмотрим, кто на каком месте закончит», – приводит слова Гогниева официальная страница «Алании» в «ВК».



Напомним, «Торпедо» сравняло счёт за 2 минуты до конца основного времени, забив с пенальти. «Алания» набрала 67 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Торпедо» (65) находится на пятом месте. Лидером соревнований являются «Крылья Советов» (85).