В «Баварии» отреагировали на заявление Флика о желании расторгнуть контракт

«Бавария» отреагировала на заявление главного тренера Ханса-Дитера Флика о желании расторгнуть контракт с мюнхенским клубом.



«В субботу главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик проинформировал общественность о желании расторгнуть свой контракт, который действует до июня 2023 года, до конца текущего сезона. Об этом желании Ханси Флик сообщил совету директоров «Баварии» на прошлой неделе. Ханси Флик и «Бавария» договорились сосредоточиться на предстоящих матчах, чтобы не нарушать концентрацию команды на важных встречах. «Бавария» не одобряет одностороннее сообщение Флика и продолжит переговоры, как и было условлено, после игры в Майнце», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте «Баварии».

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