Артета — о матче с «Фулхэмом»: сегодня «Арсенал» заслужил победу. Нам не повезло

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал ничейный результат в матче 32-го тура АПЛ с «Фулхэмом» (1:1).
«Мы очень хорошо начали сегодняшний матч: контролировали игру, создавали моменты и даже забили гол, который был отменён. Далее продолжали атаковать и не позволяли сопернику нанести ни одного удара по нашим воротам. А потом неожиданно мы пропускаем с пенальти, и ход матча полностью изменился.
Мы отлично комбинировали, могли забить три или четыре гола. Считаю, мы полностью заслужили победу в матче, но поставили себя в трудное положение после пропущенного мяча.
Александр Ляказетт почувствовал боль в подколенном сухожилии, и нам пришлось его заменить. Пока не знаем о степени серьёзности его травмы. Сегодня мы должны были провести ротацию состава. У нас есть игроки, которые не восстановились после матча в Лиге Европы в четверг.
У нас было 16 ударов по воротам, но, вероятно, мы недостаточно попадали в створ. У нас был отменён гол, мы попадали в каркас ворот. Мы должны были выиграть этот матч», — приводит слова Артеты BBC.
Видео спасительного гола Эдварда Нкетиа
Лондонский «Арсенал» в 32 матчах набрал 46 очков и занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Фулхэм» (27) — в зоне вылета, на 18-м месте.
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