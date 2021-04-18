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Артета — о матче с «Фулхэмом»: сегодня «Арсенал» заслужил победу. Нам не повезло

Артета — о матче с «Фулхэмом»: сегодня «Арсенал» заслужил победу. Нам не повезло
Футбол / Англия 0
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал ничейный результат в матче 32-го тура АПЛ с «Фулхэмом» (1:1).

«Мы очень хорошо начали сегодняшний матч: контролировали игру, создавали моменты и даже забили гол, который был отменён. Далее продолжали атаковать и не позволяли сопернику нанести ни одного удара по нашим воротам. А потом неожиданно мы пропускаем с пенальти, и ход матча полностью изменился.

Мы отлично комбинировали, могли забить три или четыре гола. Считаю, мы полностью заслужили победу в матче, но поставили себя в трудное положение после пропущенного мяча.

Александр Ляказетт почувствовал боль в подколенном сухожилии, и нам пришлось его заменить. Пока не знаем о степени серьёзности его травмы. Сегодня мы должны были провести ротацию состава. У нас есть игроки, которые не восстановились после матча в Лиге Европы в четверг.

У нас было 16 ударов по воротам, но, вероятно, мы недостаточно попадали в створ. У нас был отменён гол, мы попадали в каркас ворот. Мы должны были выиграть этот матч», — приводит слова Артеты BBC.

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Лондонский «Арсенал» в 32 матчах набрал 46 очков и занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Фулхэм» (27) — в зоне вылета, на 18-м месте.

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