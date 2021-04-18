«Сочи» в нынешнем сезоне дома проиграл только «Зениту»

В матче 26-го тура РПЛ «Сочи» на стадионе «Фишт» переиграл ЦСКА (2:1). Эта домашняя победа стала для сочинского клуба девятой в нынешнем сезоне.

«Сочи» проигрывал в сезоне-2020/2021 дома только один раз — в матче 25-го тура с «Зенитом» (1:2). Четыре остальных домашних матча завершились для сочинцев ничьей. Отметим, что «Сочи» дома обыграл все московские клубы — «Локомотив», «Спартак», «Динамо» и ЦСКА.

«Сочи» провёл с «Зенитом» четыре официальных встречи, все они завершились победами петербургского клуба.

В матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» принимал московский ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Олимпийском парке Адлера и завершилась со счётом 2:1. «Сочи» в 26 матчах набрал 43 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА (46) идёт на пятом месте.