Ивица Олич: не может тренер что-то поменять за такой промежуток времени

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич после проигрыша в матче с «Сочи» (1:2) подвёл итог своей месячной работы в московском клубе.

«Шансы ЦСКА на зону еврокубков? У нас осталось ещё четыре игры до конца. Мы знали, что у нас будет тяжёлый сезон. Надо смотреть на следующую игру. Удивил ли уровень игры «Сочи»? Предполагали, что они так будут играть. Но команда не была на том уровне, на котором надо быть, чтобы здесь сегодня победить.



У нас есть много работы, это я видел с первого дня. Не может тренер что-то поменять за такой промежуток времени. Я верю в команду, у нас хорошие футболисты. Надо вынести урок из этого поражения и попробовать победить в следующей встрече», — приводит слова Олича пресс-служба ЦСКА.

Олич был назначен главным тренером ЦСКА 23 марта. Под руководством хорватского специалиста армейцы одержали три победы и потерпели одно поражение.