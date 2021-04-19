Петржела: в России есть «Спартак», ЦСКА. А Суперлиге нужны лучшие, подойдёт только «Зенит»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал создание Европейской Суперлиги.



«Суперлига — это довольно интересно. Видел состав участников, могу сказать, что российским командам тоже по силам принимать участие в новом турнире. Но организаторы хотят видеть самых сильных, поэтому от России должен участвовать «Зенит». Почему нет? Какой результат будут показывать — другой вопрос.



«Зениту» участие в Суперлиге, конечно же, пошло бы на пользу. Будет больше матчей с топ-клубами — это же очень здорово! Нынешний сезон Лиги чемпионов в очередной доказал, что петербургская команда недостаточно хорошо играет в Европе. Нужно больше играть с сильными командами, набираться опыта — всё это и есть Суперлига. К сожалению, в России таких соперников и близко нет.



В РПЛ тоже есть хорошие команды: «Локомотив», ЦСКА, «Спартак»… Но в Суперлиге нужны лучшие, поэтому от России подойдёт только «Зенит», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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