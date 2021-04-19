Президент «Тоттенхэма» прокомментировал отставку Жозе Моуринью

Президент «Тоттенхэм Хотспур» Дэниел Леви прокомментировал отставку Жозе Моуринью с поста главного тренера команды.
«Жозе и его штаб были с нами в один из самых трудных периодов для клуба. Он настоящий профессионал, показавший потрясающую устойчивость во время пандемии. Я наслаждался работой с Жозе и сожалею, что всё сложилось не так, как мы с ним предполагали. Ему всегда будут рады здесь. Мы благодарим Жозе и его штаб за их работу», — цитирует Леви пресс-служба «Тоттенхэма».
Моуринью возглавил «Тоттенхэм» осенью 2019 года, сменив на посту уволенного из-за неудачного начала сезона Маурисио Почеттино. Под руководством португальского специалиста коллектив финишировал шестым в чемпионате Англии и пробился в Лигу Европы, откуда недавно вылетел на стадии 1/8 финала, проиграв загребскому «Динамо».
До «Тоттенхэма» Моуринью работал в «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реале», «Интере» и «Порту».
- 19 апреля 2021
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