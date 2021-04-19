Хаджикадунич — о падении Крыховяка: это не пенальти, атакующий игрок «нырнул»

Защитник «Ростова» Деннис Хаджикадунич прокомментировал судейство в матче с «Локомотивом» (1:4).



«Конечно, гораздо сложнее выиграть матч, пропустив два быстрых мяча. Но отмечу, что мы продолжили играть так, как хотели, несмотря на эти сложности. Думаю, такие моменты сложны для любой команды. Не могу говорить за психологию других, но я был сконцентрирован на том, чтобы забить ещё голы и постараться выиграть матч. После игры все ребята поддержали Песьякова. Весь сезон он много раз выручал нас. Серёжа — хороший вратарь, он очень важен для команды.



Удаление Гиговича? Мы с ним немного говорили об этом. Оба сошлись на мнении, что никакой красной карточки в том эпизоде не было. Думаю, большое число людей согласны с нашим мнением. Пенальти сломал игру команды? Я не считаю тот эпизод нарушением правил. Мне кажется, что каждый, кто понимает футбол, может сказать, что это не пенальти. Терентьев просто защищал ворота, а атакующий игрок «нырнул», — приводит слова Хаджикадунича пресс-служба «Ростова».

Карпин — об удалении Гиговича: по-моему, там сначала был фол игрока «Локомотива»