«Бавария», «Боруссия» Д и «Порту» могут вернуться в Лигу чемпионов

УЕФА может вернуть «Баварию», «Боруссию» Д и «Порту» в нынешний розыгрыш Лиги чемпионов, сообщает «Твиттер» Bayern & Germany со ссылкой на Bild.
Комитет УЕФА соберётся в пятницу, 23 апреля, чтобы обсудить исключение команд Суперлиги из полуфинала Лиги чемпионов. Если это произойдёт, есть два возможных сценария: либо «ПСЖ» получит титул, либо «Бавария», «Боруссия» Д и «Порту» вернутся в турнир и будут играть в полуфинале. Маловероятно, что парижане просто получат титул, поскольку это будет означать потерю крупной суммы прибыли по ТВ-контракту, если полуфиналы и финал не будут сыграны.
Президент Датского футбольного союза и член исполкома УЕФА Йеспер Меллер ранее заявил, что «Реал», «Манчестер Сити» и «Челси», заявившие об участии в европейской Суперлиге, могут быть дисквалифицированы из Лиги чемпионов.
«Манчестер Сити», «Челси» и «Реал» пробились в полуфинал Лиги чемпионов, выбив дортмундскую «Боруссию», «Порту» и «Ливерпуль» соответственно. Единственным клубом на этой стадии, не вошедшим в Суперлигу, является «Пари Сен-Жермен».
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