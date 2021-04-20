Арбитр Федотов: давление «Спартака» на судей приносит плоды, они боятся

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал ситуацию с судейскими скандалами в РПЛ.

«Судьи уже стали бояться за своё место, в том числе и Левников. История с Вилковым подействовала. Пока Левникова отстранили на две игры, но уже понятно: давление «Спартака» на судей приносит плоды, они боятся», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Ранее председатель судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц сообщил, что арбитр Кирилл Левников, работающий на матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Спартак», отстранён на два матча РПЛ. Хачатурянц также принял решение об отстранении арбитра Михаила Вилкова. Последним матчем Вилкова в Российской Премьер-Лиге стала встреча 26-го тура между «Локомотивом» и «Ростовом» (4:1).