Арбитр Федотов: давление «Спартака» на судей приносит плоды, они боятся

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал ситуацию с судейскими скандалами в РПЛ.
«Судьи уже стали бояться за своё место, в том числе и Левников. История с Вилковым подействовала. Пока Левникова отстранили на две игры, но уже понятно: давление «Спартака» на судей приносит плоды, они боятся», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Ранее председатель судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц сообщил, что арбитр Кирилл Левников, работающий на матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Спартак», отстранён на два матча РПЛ. Хачатурянц также принял решение об отстранении арбитра Михаила Вилкова. Последним матчем Вилкова в Российской Премьер-Лиге стала встреча 26-го тура между «Локомотивом» и «Ростовом» (4:1).
- 20 апреля 2021
-
01:24
-
00:59
-
00:57
-
00:46
-
00:27
-
00:15
-
00:14
- 19 апреля 2021
-
23:56
-
23:52
-
23:48
-
23:34
-
23:33
-
23:23
-
23:19
-
23:11
-
22:49
-
22:48
-
22:44
-
22:36
-
22:29
-
22:18
-
22:05
-
22:04
-
21:59
-
21:53
-
21:46
-
21:37
-
21:35
-
21:28
-
21:15
-
21:04
-
21:04
-
20:58
-
20:46
-
20:44