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«Рубин»: полностью поддерживаем политику Хачатурянца. В судействе накопились проблемы

«Рубин»: полностью поддерживаем политику Хачатурянца. В судействе накопились проблемы
Футбол / РПЛ 0
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«Рубин» на своём официальном сайте выступил с заявлением, в котором поддержал главу судейского комитета Российского футбольного союза Ашота Хачатурянца.

«Футбольный клуб «Рубин» полностью поддерживает политику председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца и приветствует его решения. Очевидно, что в российском судействе накопились проблемы, которые можно решать только жёсткими мерами. Мы уверены, что действия Ашота Рафаиловича полностью продуманы и будут способствовать наведению порядка», — говорится в заявлении казанского клуба.

Ранее с заявлениями в поддержку Хачатурянца выступили «Ростов», «Спартак», ЦСКА и «Ахмат». Также доверие главе судейского комитета выразили президент «Урала» Григорий Иванов и спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков.

«Ахмат» присоединился к клубам РПЛ, поддержавшим главу судейского комитета РФС
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