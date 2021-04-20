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«Ахмат» присоединился к клубам РПЛ, поддержавшим главу судейского комитета РФС

«Ахмат» присоединился к клубам РПЛ, поддержавшим главу судейского комитета РФС
Футбол / РПЛ 0
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«Ахмат» на своём официальном сайте выступил с заявлением, в котором поддержал главу судейского комитета Российского футбольного союза Ашота Хачатурянца.

«После очередных судейских ошибок в играх Российской Премьер-Лиги последовали жёсткие решения со стороны руководства судейского комитета Российского футбольного союза. Футбольный клуб «Ахмат» выражает поддержку председателю судейского комитета РФС Хачатурянцу Ашоту Рафаиловичу в искренних намерениях добиться прогресса в вопросе наведения порядка в судействе в нашем футболе. Желаем Ашоту Рафаиловичу удачи в этом важном и ответственном деле», — говорится в заявлении грозненцев.

Ранее с заявлениями в поддержку Хачатурянца выступили «Ростов», «Спартак» и ЦСКА. Также доверие главе судейского комитета выразили президент «Урала» Григорий Иванов и спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков.

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