«Ахмат» присоединился к клубам РПЛ, поддержавшим главу судейского комитета РФС

«Ахмат» на своём официальном сайте выступил с заявлением, в котором поддержал главу судейского комитета Российского футбольного союза Ашота Хачатурянца.



«После очередных судейских ошибок в играх Российской Премьер-Лиги последовали жёсткие решения со стороны руководства судейского комитета Российского футбольного союза. Футбольный клуб «Ахмат» выражает поддержку председателю судейского комитета РФС Хачатурянцу Ашоту Рафаиловичу в искренних намерениях добиться прогресса в вопросе наведения порядка в судействе в нашем футболе. Желаем Ашоту Рафаиловичу удачи в этом важном и ответственном деле», — говорится в заявлении грозненцев.



Ранее с заявлениями в поддержку Хачатурянца выступили «Ростов», «Спартак» и ЦСКА. Также доверие главе судейского комитета выразили президент «Урала» Григорий Иванов и спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков.

Президент «Урала»: хочу выразить Хачатурянцу респект. Судейство стало намного лучше