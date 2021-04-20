Криштиану Роналду сможет помочь «Ювентусу» в матче с «Пармой»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло сообщил, что нападающий Криштиану Роналду сможет принять участие в матче 32-го тура итальянской Серии А с «Пармой».



«Роналду и Буффон сыграют в матче с «Пармой». Думаю, Дибала тоже. Он должен играть, чтобы вернуть себе лучшую форму. Матч с «Аталантой» был действительно сложным, но я считаю, что он продемонстрировал хорошую игру», — приводит слова Пирло Football Italia.



Напомним, Роналду пропустил матч 31-го тура чемпионата Италии с «Аталантой» из-за мышечной травмы. Туринцы проиграли команде из Бергамо со счётом 0:1.



Матч 31-го тура чемпионата Италии сезона-2020/2021 «Ювентус» — «Парма» состоится завтра, 21 апреля, на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине. Начало встречи — в 21:45 мск.

«Ювентус» без Роналду проиграл «Аталанте»