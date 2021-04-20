Криштиану Роналду сможет помочь «Ювентусу» в матче с «Пармой»
Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло сообщил, что нападающий Криштиану Роналду сможет принять участие в матче 32-го тура итальянской Серии А с «Пармой».
«Роналду и Буффон сыграют в матче с «Пармой». Думаю, Дибала тоже. Он должен играть, чтобы вернуть себе лучшую форму. Матч с «Аталантой» был действительно сложным, но я считаю, что он продемонстрировал хорошую игру», — приводит слова Пирло Football Italia.
Напомним, Роналду пропустил матч 31-го тура чемпионата Италии с «Аталантой» из-за мышечной травмы. Туринцы проиграли команде из Бергамо со счётом 0:1.
Матч 31-го тура чемпионата Италии сезона-2020/2021 «Ювентус» — «Парма» состоится завтра, 21 апреля, на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине. Начало встречи — в 21:45 мск.
«Ювентус» без Роналду проиграл «Аталанте»
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