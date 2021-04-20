Капитан «Ливерпуля» Хендерсон выступил с заявлением о Суперлиге

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон отреагировал на новости вокруг Европейской Суперлиги.



«Нам не нравится идея этого турнира и мы не хотим, чтобы это произошло. Это наша коллективная позиция.



Наша приверженность футбольному клубу «Ливерпуль» и его болельщикам абсолютна и безоговорочна», — написал Хендерсон на своей странице в «Твиттере».

Фотографию можно увидеть на странице Джордана Хендерсона в "Твиттере".

Многие игроки красных, включая защитников Вирджила ван Дейка, Эндрю Робертсона и полузащитника Джеймса Милнера, на своих страницах в «Твиттере» опубликовали точно такую же новость.



Ранее появилась информация, что лондонский «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Арсенал» готовят документы, чтобы покинуть новый турнир.