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Капитан «Ливерпуля» Хендерсон выступил с заявлением о Суперлиге

Капитан «Ливерпуля» Хендерсон выступил с заявлением о Суперлиге
Футбол / Англия 0

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон отреагировал на новости вокруг Европейской Суперлиги.

«Нам не нравится идея этого турнира и мы не хотим, чтобы это произошло. Это наша коллективная позиция.

Наша приверженность футбольному клубу «Ливерпуль» и его болельщикам абсолютна и безоговорочна», — написал Хендерсон на своей странице в «Твиттере».

Фотографию можно увидеть на странице Джордана Хендерсона в "Твиттере".

Многие игроки красных, включая защитников Вирджила ван Дейка, Эндрю Робертсона и полузащитника Джеймса Милнера, на своих страницах в «Твиттере» опубликовали точно такую же новость.

Ранее появилась информация, что лондонский «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Арсенал» готовят документы, чтобы покинуть новый турнир.

Источник: «МЮ», «Ливерпуль» и «Арсенал» покидают Суперлигу
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