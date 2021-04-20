Московское «Динамо» выразило поддержку главе судейского комитета РФС Хачатурянцу

Московское «Динамо» выразило поддержку главе судейского комитета РФС Ашоту Хачатурянцу.

«Футбольный клуб «Динамо» Москва поддерживает деятельность Ашота Хачатурянца на посту главы судейского комитета РФС.

Мы выступаем за прозрачную систему принятия решений, основанную на принципах фэйр-плей, и исходим из того, что результаты футбольных матчей должны определяться на поле в честном соперничестве при объективном, качественном судействе.

Именно на это сейчас направлены усилия Ашота Рафаиловича и возглавляемого им судейского комитета РФС. Да, проблемы пока остаются, но мы видим главное — позитивные изменения и доверие со стороны всех участников футбольного процесса.

Качественная организация работы российского судейского корпуса является сейчас одним из ключевых факторов развития нашего футбола. Считаем, что Ашот Хачатурянц вместе со своими коллегами с ней справляется и профессионально исполняет свои обязанности», — сказано в заявлении на официальном сайте «Динамо».

Ранее с заявлениями в поддержку Хачатурянца выступили «Краснодар», «Ростов», «Спартак», ЦСКА, «Ахмат» и «Рубин». Также доверие главе судейского комитета выразили президент «Урала» Григорий Иванов и спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков.