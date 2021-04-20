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Глава судейского департамента РФС высказался о поддержке «Спартака», ЦСКА и других клубов

Глава судейского департамента РФС высказался о поддержке «Спартака», ЦСКА и других клубов
Футбол / РПЛ 0

Глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц высказался по поводу поддержки в свой адрес со стороны клубов Российской Премьер-Лиги, которые одобрили политику функционера в отношении судей.

«Мне было очень приятно сегодня получить поддержку от клубов РПЛ. В конечном итоге всё делается ради футбола. Мне хочется, чтобы быстрее настали времена, когда все будут обсуждать футбол, а не судейство», — сказал Хачатурянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее с заявлениями в поддержку Хачатурянца выступили «Ростов», «Спартак», ЦСКА, «Ахмат», «Краснодар» и «Рубин». Также доверие главе судейского комитета выразили президент «Урала» Григорий Иванов и спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков.

«Краснодар» поддержал главу судейского комитета РФС Хачатурянца
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