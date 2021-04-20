«Фиорентина» без Кокорина обыграла «Верону» в гостевом матче Серии А

В матче 32-го тура итальянской Серии А «Верона» принимала «Фиорентину». Встреча прошла на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» в Вероне и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
В компенсированное время первого тайма главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Вероны», который успешно реализовал нападающий «Фиорентины» Душан Влахович. На 65-й минуте защитник Мартин Касерес упрочил преимущество гостей в счёте. Через семь минут форвард Эдди Мора Сальседо сократил отставание «Вероны».
Напомним, российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин продолжает восстанавливаться после травмы.
«Фиорентина» набрала 33 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Верона» (41) — на девятом месте. Лидером соревнований является «Интер» (75).
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