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«Фиорентина» без Кокорина обыграла «Верону» в гостевом матче Серии А

«Фиорентина» без Кокорина обыграла «Верону» в гостевом матче Серии А
Футбол / Италия 0

В матче 32-го тура итальянской Серии А «Верона» принимала «Фиорентину». Встреча прошла на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» в Вероне и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

В компенсированное время первого тайма главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Вероны», который успешно реализовал нападающий «Фиорентины» Душан Влахович. На 65-й минуте защитник Мартин Касерес упрочил преимущество гостей в счёте. Через семь минут форвард Эдди Мора Сальседо сократил отставание «Вероны».

Напомним, российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин продолжает восстанавливаться после травмы.

«Фиорентина» набрала 33 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Верона» (41) — на девятом месте. Лидером соревнований является «Интер» (75).

Италия - Серия А. 32-й тур
20 апреля 2021, вторник. 21:45 МСК
Верона
Верона
Окончен
1 : 2
Фиорентина
Флоренция
0:1 Влахович – 45+2' (пен)   0:2 Касерес – 65'   1:2 Мора Сальседо – 72'
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