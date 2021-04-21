«Чайка» прошла лицензирование для участия в розыгрыше ФНЛ сезона-2021/2022

«Чайка» прошла лицензирование для участия в розыгрыше Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022.
«Экспертная комиссия Футбольной Национальной Лиги провела заседание, в ходе которого были рассмотрены документы футбольного клуба «Чайка» в части прохождения лицензирования на сезон-2021/2022. По его итогам было принято решение признать соответствие «Чайки» критериям лиги и рекомендовать РФС рассмотреть вопрос о выдаче лицензии РФС 2, которая дает право сыграть в Первенстве Футбольной национальной лиги в предстоящем сезоне», — сообщает пресс-служба «Чайки».
Напомним, в матче 37-го тура Футбольной национальной лиги «Нижний Новгород» переиграл «Чайку». Встреча проходила в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 2:0. «Нижний Новгород» набрал 81 очко и поднялся на второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Чайка» (46) находится на 13-м месте.
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