Аньелли: по-прежнему убеждён в красоте Суперлиги. Этот турнир стал бы лучшим в мире

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли выразил сожаление в связи с развалом Европейской Суперлиги, вице-главой которой он должен был стать.



«Я по-прежнему убеждён в красоте этого проекта, в пользе, которую он бы принёс футбольной системе. Этот турнир стал бы лучшим в мире, но нет. Не думаю, что Суперлига всё ещё может состояться», — приводит слова Аньелли BBC.



Ранее проект покинули шесть английских клубов — «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур». Первым из представителей Италии вышел «Милан», а его примеру последовал «Интер». Также об отказе от участия в турнире сообщил «Атлетико». До сих пор о выходе из Суперлиги не объявили мадридский «Реал», «Барселона» и «Ювентус». Напомним, президентом проекта должен был стать глава «сливочных» Флорентино Перес.

Андреа Аньелли признал крах Европейской Суперлиги