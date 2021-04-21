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Аньелли: по-прежнему убеждён в красоте Суперлиги. Этот турнир стал бы лучшим в мире

Аньелли: по-прежнему убеждён в красоте Суперлиги. Этот турнир стал бы лучшим в мире
Футбол / Италия 0
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Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли выразил сожаление в связи с развалом Европейской Суперлиги, вице-главой которой он должен был стать.

«Я по-прежнему убеждён в красоте этого проекта, в пользе, которую он бы принёс футбольной системе. Этот турнир стал бы лучшим в мире, но нет. Не думаю, что Суперлига всё ещё может состояться», — приводит слова Аньелли BBC.

Ранее проект покинули шесть английских клубов — «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур». Первым из представителей Италии вышел «Милан», а его примеру последовал «Интер». Также об отказе от участия в турнире сообщил «Атлетико». До сих пор о выходе из Суперлиги не объявили мадридский «Реал», «Барселона» и «Ювентус». Напомним, президентом проекта должен был стать глава «сливочных» Флорентино Перес.

Андреа Аньелли признал крах Европейской Суперлиги
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