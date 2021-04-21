Впервые на мужском Евро будет работать судья-женщина

Судейский комитет УЕФА утвердил бригаду арбитров, которые будут работать на чемпионате Европы по футболу.



«В рамках программы обмена согласно соглашению о сотрудничестве между УЕФА и Южноамериканской футбольной конфедерацией КОНМЕБОЛ к европейским судьям впервые присоединится рефери из Южной Америки, а представитель УЕФА отправится в Южную Америку.



Аргентинский арбитр Фернандо Рапальини и его бригада присоединятся к отобранным европейским рефери на Евро-2020, а испанская судейская бригада во главе с Хесусом Хилем Мансано войдет в судейский корпус Кубка Америки-2021, который состоится в Аргентине и Колумбии.



Также впервые в истории на мужском чемпионате Европы будет работать судья-женщина. Ей станет Стефани Фраппар, которая в этом сезоне уже обслуживала матчи мужских соревнований УЕФА для клубов и сборных. Она была выбрана в качестве помощницы главного рефери. Стефани будет обслуживать матчи как четвертый судья вместе с другими коллегами, перечисленными в списке», – говорится в пресс-релизе УЕФА на официальном сайте организации.



Полный список арбитров:



Феликс Брых (Германия)

Славко Винчич (Словения)

Орель Гринфельд (Израиль)

Карлос Дель Серро (Испания)

Артур Соареш Диаш (Португалия)

Даниэль Зиберт (Германия)

Сергей Карасев (Россия)

Бьорн Кейперс (Нидерланды)

Иштван Ковач (Румыния)

Данни Маккели (Нидерланды)

Антонио Матеу Лаос (Испания)

Майкл Оливер (Англия)

Даниэле Орсато (Италия)

Энтони Тейлор (Англия)

Клеман Тюрпен (Франция)

Овидиу Хацеган (Румыния)

Джюнейт Чакыр (Турция)

Андреас Экберг (Швеция)



Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Планируется, что чемпионат Европы – 2020 пройдёт с 11 июня по 11 июля в 12 городах — Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште и Дублине.

Сергей Карасёв вошёл в число арбитров Евро-2020