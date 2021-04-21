Райан Мэйсон стал самым молодым наставником в истории АПЛ

В Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» состоялся перенесённый матч 29-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» — «Саутгемптон». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.



Исполняющий обязанности главного тренера «Тоттенхэма» Райан Мэйсон стал самым молодым наставником в истории английской Премьер-лиги. Мэйсон возглавлял «шпор» в матче со «святыми» в возрасте 29 лет и 312 дней.

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19 апреля «Тоттенхэм Хотспур» на своём официальном сайте объявил об уходе Жозе Моуринью с поста главного тренера команды. Вместе с наставником клуб покинули его помощники.

«Тоттенхэм» в 33 матчах набрал 53 очка и занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, «Саутгемптон» (36) — на 14-м месте. От зоны вылета команду отделяют девять очков.

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