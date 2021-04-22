Раванелли: игра в «Ахмате» – хороший опыт, за это время я сильно вырос как профессионал

Бразильский полузащитник грозненского «Ахмата» Раванелли, выступающий на правах аренды в «Шапекоэнсе», рассказал о времени, проведённом в РПЛ.

«Думаю, самыми большими сложностями в плане адаптации к России являются холодный климат и язык. Тем не менее, со временем ты привыкаешь к этому, и постепенно становится всё лучше и лучше. Я провёл в «Ахмате» три сезона, полностью адаптировавшись к этой среде. Игра в европейском клубе – очень хороший опыт, за это время я сильно вырос как профессионал и как личность.

По итогам сезона 2018/19 меня признали одним из лучших игроков в РПЛ среди центральных полузащитников. Увы, но в конце того чемпионата я получил травму крестообразных связок колена и выпал из строя. Полгода восстанавливался, но вернуться на стабильный уровень в «Ахмате» так и не получилось», – цитирует бразильца UOL Deporte.