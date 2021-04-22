Роман Бабаев: ЦСКА не отказывается от борьбы за второе место в РПЛ

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, какие задачи стоят перед клубом на финише Российской Премьер-Лиги.



«Пока мы ещё не отказываемся от борьбы за второе место, хотя, конечно, это будет непросто по объективным причинам. Скажем так, задача-минимум — третье место, задача-максимум — второе. Ясность по контрактам, сроки действия которых истекают, пока не наступила. После сезона мы с Ивицей Оличем планируем сесть и обсудить все эти вопросы», — цитирует Бабаева Rusfootball.



В матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» принимал московский ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Олимпийском парке Адлера и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля. «Сочи» в 26 матчах набрал 43 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА (46) идёт на пятом месте.

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