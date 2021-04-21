Роман Бабаев: счёт матча с «Локомотивом» не совсем по игре

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал результат матча 1/2 финала Кубка России с «Локомотивом» (0:3).

«Сложно сказать, почему не получилось. Играли достаточно неплохо, создавали моменты, хромала реализация, можно сетовать на невезение. Считаю, что счёт не совсем по игре, ребята старались, подводило невезение, индивидуальные ошибки. Мы не совсем заслужили такое поражение. Надо держать удар, поздравляем «Локомотив» с выходом в финал, а сами будем стараться исправить ситуацию в оставшихся матчах», — приводит слова Бабаева «Спорт-экспресс».

«Локомотив» вышел в финал Кубка России, где сыграет с самарскими «Крыльями Советов», которые ранее одолели грозненский «Ахмат» (1:1, 4:1 — по пенальти).