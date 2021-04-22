«Спартак» поздравил Массимо Карреру с днём рождения

Пресс-служба московского «Спартака» поздравила с днём рождения бывшего главного тренера команды Массимо Карреру. Сегодня, 22 апреля, итальянскому специалисту исполняется 57 лет.



«Массимо Каррере – 57. Поздравляем бывшего тренера «Спартака» с днём рождения и желаем успехов в тренерской карьере!» — говорится в сообщении красно-белых в «Инстаграме».

На днях Каррера был уволен с должности главного тренера итальянского клуба «Бари», выступающего в Серии С. Команду он возглавил 9 февраля, подписав контракт на полгода, однако по итогу был отправлен в отставку спустя два месяца.



Напомним, Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под руководством итальянца красно-белые стали чемпионами России и завоевали Суперкубок страны.