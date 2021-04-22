Ивана Газидиса могут уволить из «Милана» из-за истории с Суперлигой
Исполнительный директор «Милана» Иван Газидис может в скором времени лишиться должности, сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.
По информации источника, управленец оказался под угрозой увольнения из-за участия клуба в Европейской Суперлиги. Он заверял спонсоров, что новый турнир поможет всей футбольной индустрии, однако в итоге лига развалилась, не прожив и двух суток, что ударило по репутации её участников.
Ожидается, что в случае увольнения Газидиса главным кандидатом на пост исполнительного директора станет легендарный футболист «Милана» Паоло Мальдини, в настоящее время занимающий должность технического директора.
Напомним, помимо «Милана» в Суперлигу вступили «Ювентус», «Интер» и клубы из Англии и Испании.
Суперлига развалилась, а проблема никуда не исчезла. В этой ситуации никто не выиграл
Единственная хорошая новость: могло быть хуже.
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