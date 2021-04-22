Ибрагимович продлил контракт с «Миланом» на год
«Милан» продлил соглашение с 39-летним нападающим Златаном Ибрагимовичем на один год, сообщает в «Твиттере» журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, новый контракт форварда будет рассчитан до 2022 года, а заработная плата шведа составит € 7 млн. «Милан» объявит о подписании договора в ближайшие часы.
В октябре 2021 года Златану исполнится 40 лет. Швед перешёл в россонери из «Лос-Анджелес Гэлакси» в январе 2020 года. Ранее он уже выступал за «Милан» в 2010-2021 годах. В нынешнем сезоне он провёл за клуб 24 матча и забил 17 голов. В ходе своей карьеры Златан также играл за «Мальмё», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».
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