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Ибрагимовича могут отстранить от футбола на три года за долю в букмекерской компании

Ибрагимовича могут отстранить от футбола на три года за долю в букмекерской компании
Футбол / Евро-2020 0
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Нападающий «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович нарушил правила ФИФА, так как является акционером букмекерской компании Bethard, сообщает Aftonbladet.

Если ФИФА признает шведского форварда виновным, он может быть оштрафован на сумму до 1 млн шведских крон и отстранён от футбола на срок до трёх лет.

Правила ФИФА и УЕФА гласят, что игроки, имеющие отношение к букмекерским компаниям, не допускаются к участию в соревнованиях под эгидой этих организаций. Златан Ибрагимович по-прежнему является совладельцем букмекерской компании, базирующейся на Мальте, что подтвердил генеральный директор Bethard Эрик Скарп.

Генеральный секретарь Шведской футбольной ассоциации Хокан Шёстранд заявил, что ассоциация ещё не обсуждала ситуацию с Ибрагимовичем.

Ибрагимович стал совладельцем и лицом Bethard через свою компанию Unknown AB ещё в 2018 году. Из-за этого футболист не смог бы участвовать в чемпионате мира 2018 года, даже если бы не завершил карьеру в сборной. Напомним, в марте 39-летний форвард вернулся в сборную Швеции.

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